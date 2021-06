Pasticciotto day, ecco pasticcerie e bar aderenti a Brindisi e provincia

BRINDISI- Apparentemente semplice, ma pieno di sorprese: dal profumo appena sfornato al gusto morbido e vellutato che esplode in bocca come un fuoco d’artificio: il pasticciotto mette di buonumore e raddrizza la giornata se iniziata male. E sapere che oggi, 1 giugno, è offerto ai clienti al prezzo simbolico di 60 centesimi fa iniziare il mese con il sorriso sul cuore.

È arrivato il tanto atteso Pasticciotto day che lo scorso giugno 2020 ha suggellato la piena ripresa delle attività commerciali del territorio, dopo più di un anno di pandemia, e la riapertura ufficiale di bar e pasticcerie dopo due mesi e mezzo di lockdown.

Un evento lanciato da Agrogepaciok di Lecce, Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, che ha avuto immediata risonanza nazionale. E, infatti, anche quest’anno sono tanti i professionisti del settore che, sparsi per tutto lo Stivale, hanno aderito alla giornata simbolo della ripresa.

Milano, Torino, Roma, Barcellona (Spagna) e perfino San Paolo (Brasile) hanno aderito alla giornata che festeggia una tradizione dolciaria locale, simbolo che il Salento viene apprezzato in tutto il mondo, accanto alle tante pasticcerie salentine che con entusiasmo hanno sposato l’iniziativa.

Il Pasticciotto Day è come una “giornata del ricordo” annuale per celebrare la ripartenza e ricordare un periodo che deve insegnare ad apprezzare le cose che sembrano scontate, e invece non lo sono: come poter assaporare il gusto inimitabile di un pasticciotto salentino.

Ed ecco le pasticcerie e i bar che festeggiano a Brindisi e provincia il Pasticciotto Day:

Brindisi

I pasticci di Nonna Genny, via Ponte Ferroviario 20

Divine Tentazioni, Via Consolazione 4

Erchie

Marzanotto, Via Calvario, 1

Francavilla Fontana

Della Villa Via Luigi Raggio, 2

San Pietro Vernotico

Caffè Roma, via Brindisi 23, San Pietro Vernotico

Cosma Bar Pasticcerie Di Cosma Cosimo Via Brindisi 128

Torchiarolo