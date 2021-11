Al Festival del cinema europeo protagonista un giovane sceneggiatore fasanese

FASANO - E' stato presentato (e proiettato) al Festival del cinema europeo in corso a Lecce, il film "Per le vie del Paradiso", scritto, diretto ed interpretato da Giuseppe Gimmi, 24enne di Fasano, la storia di un ragazzo nelle campagne pugliesi degli anni settanta. Il ventenne Tonino Bianco è un contadino alle prese con il duro mestiere della terra. Una mattina Tonino si reca in una chiesa del territorio e mentre a passo lento si avvicina verso una tela, viene catapultato in una realtà diversa, simile al mondo dei sogni, dove immagina, di abbracciare attraverso un ricordo suo padre Tommaso, scomparso per una grave malattia. Il chiacchiericcio sovrastante del popolo però si rivela come punto cardine nella vita di Tonino disorientando i suoi pensieri.

“Il mio film racchiude tutto quello che provo dentro di me - spiega Gimmi. Mi interessava instaurare un rapporto tra il passato, quindi colori, fotografia, personaggi, e il presente. Il film parla, chiaramente, della debolezza dell'essere umano, un mio parere verso un presente noioso, dove il chiacchiericcio ignorante privo di significato potrebbe distruggere l'essere umano". Nel cast, oltre a Gimmi, anche, Pietro Velletri e Francesco Semeraro. Il montaggio è di Andrea Mastronardi, le musiche di Luigi Laterrenia.