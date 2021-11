Perchè preferire i negozi di abbigliamento di Brindisi al black friday: 5 motivi per sostenere le attività locali

BRINDISI - L’avvento delle nuove tecnologie digitali ha rivoluzionato da tempo i mercati di vendita in ogni settore. Per molte persone è sicuramente più comodo acquistare prodotti di vario genere con due semplici click online, per far sì che possano essere spediti direttamente a casa.

Ciò vale in particolar modo, ma non solo, per le nuove generazioni; abituate a vivere sempre più in maniera virtuale. Il pensiero comune potrebbe suggerire, infatti, che queste ultime possano essere meno sensibili al tema della valorizzazione delle imprese locali. Ma non è così, perché in città e in provincia sono molti i giovani che preferiscono acquistare capi d’abbigliamento presso esercizi del posto; argomentazione testimoniata dai commenti sui social in relazione alla notizia dell’anticipazione della data del Black Friday su amazon (anziché il 26 è iniziato l’8 novembre).

Quali sono i 5 motivi per cui scegliere i negozi di abbigliamento locali?

1. Acquistare presso le attività commerciali brindisine può incentivare l’apertura di nuovi negozi, abbellendo la città di luci e colori. Lo sviluppo dell’economia potrebbe incoraggiare gli imprenditori ad investire nel settore, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

2. Il cambio di un capo, in particolare se si tratta di un regalo, potrà essere svolto con più semplicità, entro i termini di tempo consentiti. Sarà quasi impossibile sbagliare la taglia se la si va a provare di persona.

3. L’effetto sorpresa non esiste: quando ordiniamo online, potrebbe capitare di ricevere un prodotto diverso rispetto a quello che ci aspettiamo. Acquistando di persona, invece, non si rischiano brutte sorprese.

4. Non esistono tempi e costi di spedizione: verrà pagato solo il capo senza nessuna aggiunta, e senza rischi che il prodotto arrivi dopo molto tempo. Diversi oggetti, infatti, sono venduti da amazon ma per conto di privati che spesso hanno la sede all’estero.

5. Il contatto umano che offre un negozio fisico è insostituibile. Molte persone ricercano l’esperienza e, soprattutto se si è da soli al momento dell’acquisto, potrà essere utile affidarsi a commessi che saranno in grado di offrire il giusto supporto.

Quali negozi di abbigliamento si possono consultare a Brindisi?

Segue un elenco di 5 tra le migliori attività della città.

- Project Store in P.zza G. Matteotti 11 (abbigliamento uomo).

- Project Store Donna in via Conserva 10 (abbigliamento donna).

- Noha in corso Umberto I 72 (abbigliamento uomo-donna).

- Stifani Uomo-Donna in via Conserva 34 (abbigliamento uomo-donna).

- Pennyblack Brindisi, in corso Umberto I 34 (abbigliamento donna).