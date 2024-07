Esibizioni di pianoforte nel centro storico: il cuore di Mesagne batte per la musica

MESAGNE - Quattro pianoforti saranno collocati nei punti più caratteristici del centro storico, per offrire una festa musicale a cittadini e turisti, tale da coinvolgere anche le attività commerciali dell'intera città. Questo e molto altro sarà l'evento "Mesagne piano night" organizzato dal Comune di Mesagne con il patrocinio di Teatro pubblico pugliese.

Il prossimo 19 agosto, le piazze Orsini del Balzo, IV Novembre, Commestibili e Sant’Anna dei Greci, saranno i punti focali di un vero e proprio percorso musicale racchiuso nelle antiche mura del centro messapico. Dalle ore 19 alle ore 24, il pubblico assisterà a decine di performance pianistiche: dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al pop.

L'evento, curato dal direttore artistico Giampaolo Argentieri, sarà possibile grazie alla collaborazione con alcuni conservatori e scuole di musica di tutta Italia, accogliendo artisti emergenti del territorio e artisti di fama nazionale ed internazionale.

Per partecipare, i pianisti dai 5 anni di età in su possono scaricare il regolamento e compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale entro il 2 agosto.

Mesagne prosegue sulla strada della cultura

Riscoprire le proprie radici giorno per giorno e valorizzarle mettendo in pratica delle azioni concrete. Continua in questa direzione l'operato della nuova Amministrazione comunale, che con "Mesagne piano night" intende offrire un'alternativa di intrattenimento di qualità differente rispetto al passato.

“Un appuntamento di grande valore artistico, per una sera trasformerà l’antico borgo di Mesagne in un palcoscenico all’aperto - dichiara il sindaco Antonio Matarrelli -, per celebrare la musica e il pianoforte. Ancora una volta, grazie a iniziative originali come questa, la città si proietta nel panorama musicale del territorio, accogliendo e dando lustro ai pianisti di ogni età che prenderanno parte all’evento”.

“Sono orgoglioso di ritornare nella mia terra - afferma il maestro Giampaolo Argentieri - e di contribuire a diffondere la cultura musicale nel territorio brindisino. Sono sicuro che questa prima edizione di Mesagne piano night sarà l’inaugurazione di un evento che negli anni diventerà un appuntamento atteso da tutti i cittadini mesagnesi e non solo”.

