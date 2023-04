"La Piazza di nessuno" è il nuovo romanzo di Mariangela Rosato

Mariangela Rosato, giovane autrice salentina residente a Parigi da vari anni, pubblica il suo nuovo romanzo dal titolo “La Piazza di Nessuno” edito da La Mongolfiera Editrice disponibile in tutte le librerie, sugli stores on-line e sul sito della casa editrice. Al Salone del Libro di Torino, edizione 2023, ci sarà la prima presentazione ufficiale con l’editore il 19 maggio 2023.

La Piazza di nessuno è un romanzo ambientato in una piazza del Sud della Puglia nel mese d’agosto il cui tema principale è il tempo. La quiete rende i personaggi alienati, appassionati di letture, di arte, di estetismo e li porta a riscoprire vecchie storie familiari che continuano ad influenzare il loro presente. Il romanzo, attraverso un racconto che non segue la struttura cronologica e in cui il passato, il presente e il futuro si fondono, ci fa entrare in un universo magico fatto di stravaganze e ironia, complessità e solitudini del mondo contemporaneo.

Biografia dell'autrice

Mariangela Rosato è nata a San Pietro Vernotico nel 1994, cresciuta a Torchiarolo in Puglia e attualmente vive a Parigi. Laureata magistrale cum laude in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Sapienza di Roma, è stata vincitrice di vari premi accademici che le hanno permesso di studiare ed effettuare delle ricerche scientifiche presso l’Università Sorbonne ed altre università della capitale francese. Frequenta il Master di ricerca di secondo livello presso la Sorbonne Nouvelle in letteratura italiana e insegna italiano presso La Società Dante Alighieri Comité de Paris. Nel 2020 esordisce con la silloge poetica L’errare del cerchio edita da Transeuropa, Edizioni.