"Pizzica e tradizione", Mesagne finisce sul National Geographic

MESAGNE - La città messapica è finita sul noto magazine internazionale National Geographic Travel. Un post pubblicato sul profilo instagram della testata, infatti, è ambientato proprio nel Comune del Brindisino.

La pubblicazione, avvenuta nella giornata di ieri (12 dicembre) contiene una foto ed un video ad opera del fotografo Andrea Frazzetta.

L'immagine, scattata nel piazzale antistante la Chiesa Madre, immortala una danzatrice di pizzica vestita di rosso. La donna è ripresa - chiaramente - nell'intento di ballare la tipica danza tradizionale salentina. Alle sue spalle, sugli scalini che anticipano l'ingresso nell'edificio religioso, ci sono un tamburellista ed un chitarrista.

L'altro contenuto, invece, è un video a rallentatore che riprende la stessa danzatrice intenta nel fare un giro su se stessa, in una delle movenze tipiche della pizzica. Un velo, dello stesso colore dell'abito, copre il suo volto

Il post

Il contenuto è stato postato in inglese, a ricalcare il taglio interanzionale dello storico magazine. Di seguito il messaggio che ha accompagnato le immagini:

"Foto e video di @andrea_frazzetta | Un gruppo chiamato La Taricata esegue una danza popolare italiana a Mesagne, penultima città lungo la via Appia. Il ballo è noto come "pizzica", tipica danza pugliese salentina che si diceva guarisse le donne dalla veno m di una tarantola, a ragno che aveva un grande potere nel folklore del sud italiano. L'Appia è stata una caratteristica della vita quotidiana degli italiani sin dalla sua costruzione nel 312 a.C. Infatti, gli italiani si riferiscono ancora alla rotta con riverenza come Regina Viarum, la regina delle strade".