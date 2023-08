Oggetto insolito ai controlli in aeroporto, ma si tratta di una "fake news"

BRINDISI - Lo scatto, nelle ultime ore diventato virale sui social, aveva tratto in inganno tutti, anche il presidente di Aeroporti di Puglia.

L'immagine di cui si parla (in evidenza nell'articolo) riprende un'auguria, idealmente (ma non realmente) acquistata a Brindisi, e collocata in un carrello dei controlli di sicurezza presso l'aeroporto di Bari.

Un fatto curioso che aveva attirato l'attenzione di molti, poiché tali spazi sono destinati ad ospitare esclusivamente i bagagli e gli oggetti personali standard dei viaggiatori.

Nel primo pomeriggio di oggi (23 agosto) l'immagine è stata condivisa sui social dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, in un post poi cancellato.

"Capisco, giuro che capisco che vogliate portare un po’ di Puglia a casa al rientro dalle vacanze, ma non staremo esagerando?" scriveva ironicamente e con un velo di sarcasmo su facebook.

Purtroppo, però, la foto - per quanto reale - si è rivelata associata ad una notizia non veritiera, in quanto lo scatto è avvenuto presso l'aeroporto di Catania nel 2021.

Ovviamente, si tratta di un errore ingenuo probabilmente facilitato dalle fake news che circolano sui social.