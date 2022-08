Pranzo a Brindisi per Damiano dei Maneskin: ecco il menù

BRINDISI - Sabato scorso, 6 agosto, Damiano David - frontaman del noto complesso musicale Maneskin - ha pranzato a Il Porticciolo Ristorante presso la marina di Brindisi.

Accompagnato dalla fidanzata Giorgia Soleri e da altri due amici della coppia, al cantante è stata riservata una sezione del locale per garantire al gruppo il giusto grado di riservatezza.

Il menù

"Il pasto è iniziato con gamberi e scampi crudi. - afferma Fabrizio Tregua, titolare del ristorante - A seguire un primo piatto a base di aragosta, e poi dei tipici antipasti come le cozze al gratin ed una catalana".

Da quanto emerso, Damiano sembra aver gradito particolarmente la cucina brindisina.

Il viaggio in Puglia

Durante la scorsa settimana, Giorgia Soleri ha pubblicato la foto di una tipica frisa pugliese, non specificando - però - il luogo esatto in cui i due innamorati stessero svolgendo le vacanze.

Nonostante ciò - come già affermato in un articolo precedente - fino a poco tempo fa, alcuni indizi lasciavano presagire che la visita si stesse svolgendo esclusivamente nel Barese. Durante la giornata di venerdì (5 agosto), però, è arrivata la testimonianza che certificava la presenza di Damiano anche in provincia di Brindisi, a Savelletri (Fasano). L'arrivo nel capolugo - di cui si racconta in questo articolo - non può che rendere merito ad una comunità, troppo spesso messa ai margini delle rotte turistiche regionali; ma che - invece - in questa torrida estate 2022 si sta dimostrando al livello di altre realtà più rinomate.

Info sul cantante

Nato a Roma nel 1999, come detto precedentemente, è il cantante di Maneskin. La band è stata vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell' Eurovision song contest nel corso dello stesso anno. Il loro successo è diventato - ormai - internazionale. Si susseguono, infatti, i concerti in tutto il resto del mondo. A questo gruppo molti attribuiscono il merito di aver fatto rivivere il rock dopo anni di buio.