Il premio Cantine due Palme al presidente delle Acli Budano

E’ andato a Gianluca Budano, presidente delle Acli della provincia di Brindisi, il premio Cantine Due Palme. “per l'impegno sociale profuso per la comunità locale, regionale e nazionale”. Nel ringraziare il fondatore di Cantine Due Palme, il presidente, il Cda e i circa 1000 soci circa per il conferimento. Budano si dice “orgoglioso del premio realizzato dall'artigiano Ciro Bentivoglio di Grottaglie”. Il riconoscimento gli stato conferito durante l'evento ‘Vendemmia Notturna" nella bellissima cornice di Villa Neviera che ospitò il grande economista Antonio De Viti De Marco e l'ultimo Re D'Italia.

“Questo premio – afferma Budano - è di tutti, come il Cavalierato al merito della Repubblica Italiana di cui sono stato insignito qualche settimana fa dal Presidente Mattarella, perché l'impegno sociale si realizza nel rapporto con le comunità che lo vivono e ne beneficiano, non è mai ‘proprietà’ di un individuo”.

“Questo premio – prosegue Budano - è anche però la prima eredità in vita che lascio ai miei figli Lorenzo e Michelangelo che mi hanno accompagnato nel ritiro. La lascio subito, perché l'educazione all'impegno per gli altri viene prima di ogni cosa e bisogna viverla e farsene contaminare, non ricordarla quel giorno lontano (circa altri 150 anni) in cui chi l'ha ‘posseduta’ non c'è più”.

“L'impegno sociale - conclude Budano - non deve mai essere solo un ricordo, ma deve essere invece nutrito di presente e di futuro e quasi ossessionato dall'idea che l'ultimo giorno che viviamo potrebbe essere l'ultimo”.