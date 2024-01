Premio letterario "Città di Ceglie Messapica": in palio 5mila euro

CEGLIE MESSAPICA - Scadranno il 31 gennaio prossimo i termini per l’iscrizione alla terza edizione del “Premio letterario nazionale Città di Ceglie Messapica", indetto dalla locale Amministrazione comunale. Non un mero ‘premio’, ma una vera e propria occasione d'incontro, di riflessione e di approfondimento su temi guida del pensiero, che spaziano dalla narrativa alla filosofia, dalla musica alle arti, fino alle questioni legate alla religione, multiculturalità e altri settori del sapere.

L'edizione 2023 conta già oltre 40 domande di iscrizione pervenute. Il tema è quello dl "romanzo storico": il premio sarà conferito a chi consegnerà un'opera capace di proporre combinazioni di realtà e finzione, permetteranno ai lettori di recuperare il passato come chiave di lettura del presente. Il vincitore riceverà un premio in denaro di 5000 euro.

Il premio è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età entro la data di scadenza del bando, a sottolineare l'inclusività e l'apertura culturale della manifestazione. Una giuria esperta, composta da membri del comitato scientifico, valuterà le opere letterarie edite nel 2022 e 2023 in lingua italiana e regolarmente in commercio, scegliendo il vincitore dell'anno.

Quest'anno, per la giuria degli studenti, è stato individuato il liceo polivalente Don Quirico Punzi di Cisternino, diretto da Giovanni Mutinati. Venti alunni di questo istituto avranno il compito di segnalare al Comitato Scientifico una rosa di cinque libri.

Oltre al premio principale, saranno assegnati premi speciali, incluso un premio di 500 euro nella sezione "Narrativa per ragazzi". Inoltre, il "Premio Ippocrate" e il "Premio Andrea Camilleri" riconosceranno rispettivamente gli sforzi nel campo della medicina e degli studi critici sull'opera dello scrittore.

Gli editori o gli autori interessati sono invitati a inviare 10 copie del libro in formato cartaceo e una copia in formato Pdf entro e non oltre il 31 gennaio (data di arrivo alla segreteria del Premio). Le opere inviate saranno conservate nelle biblioteche di Ceglie Messapica e Brindisi.

La serata di premiazione si terrà nella prima decade di agosto, durante la quale il vincitore del Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica" sarà annunciato e il premio dovrà essere ritirato personalmente, tranne in casi eccezionali.