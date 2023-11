Premio letterario "Città di Mesagne": i vincitori per gli inediti di poesia, narrativa e teatro

MESAGNE - Si avvicina la serata finale del premio letterario nazionale "Città di Mesagne" 2023, giunto alla ventesima edizione, a cura di Enzo Dipietrangelo e dell'associazione "Solidea 1 (Utopia) Odv" in collaborazione con il Dipartimento studi umanistici dell'Università del Salento.

Mentre procedono i lavori di valutazione delle opere edite di saggistica, narrativa e poesia da parte delle competenti giurie, domenica 3 dicembre, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale, avranno luogo la presentazione e la premiazione dei vincitori dell'inedito della stessa edizione.

Per la sezione "Poesia" saliranno sul palco Elisabetta Liberatore di Pratola Peligna, provincia dell'Aquila, che ha ottenuto il primo premio con il componimento “Ragazze”; Maria Pia Romano di Gallipoli, seconda con “I gatti, la luna e l'amore”: Vincenzo Parato di Salice Salentino, terzo con “Paese mio”.

Per la "Narrativa", invece, saranno protagonisti Katiuscia Vammacigna di Brindisi, prima con il racconto breve "Ho imparato a pregare"; Morena Attorre di Mesagne, seconda con "Apollo e Dionisio"; Giulia Cesaria di Brindisi, terza con "Fabbricante di sogni";

Per la sezione "Teatro": Stefania De Ruvo di Ancona, primo premio per il dramma “Legittima difesa” ed Andrea Scrimali, residente a Bruxelles in Belgio con “Il circolo delle vergini”.

L'evento, aperto al pubblico ed a tutti i concorrenti, sarà musicalmente animato anche quest'anno dalla arpista di fama ormai mondiale Claudia Lamanna. Sono in corso i contatti con i successivi in graduatoria per graduale, trasparente e doverosa informazione sulla posizione in classifica delle opere presentate.