Premio pittura e musica “Francesca Diletta Gobbi" 2022: i vincitori

CEGLIE MESSAPICA - Sono stati assegnati i premi relativi alla prima edizione del premio pittura e musica dedicato alla memoria della piccola Francesca Diletta Gobbi, scomparsa prematuramente all'età di dieci anni dopo una lunga malattia. Il premio, voluto e istituito dall'associazione nata dai genitori della bimba, Loredana e Leonzio, è destinato agli studenti delle Accademie di Belle Arti di Italia e dei Conservatori di musica che si uniscono, dettati da un’ispirazione comune, nella realizzazione di opere pittoriche e di composizioni musicali, in un unicum sinestetico di figure, colori e suoni.

Per la sezione “pittura”, la vincitrice è stata Silvia Capuzzo, di Merano (Bolzano), mentre per la sezione “musica” i vincitori del sono Gregorio De Maria e Gioele Pierro, mentre una menzione speciale è stata attribuita dalla giuria a Carlomaria Barracano, di Torino. La giuria del premio era composta per la sezione “pittura” da Ugo Nespolo (presidente), Massimo Guastella, Uccio Biondi, Dario Colombo e Giuseppe Lucia e per la sezione “musica” da Giulio Castagnoli (presidente), Mauro Cardi e Giuseppe Elos. Ha valutato in generale elevato il livello delle opere pervenute e raggiunto un esito condiviso della valutazione delle stesse.

La realizzazione dell’opera pittorica avrà luogo entro il 30 luglio prossimo e sarà esposta presso le scuderie de Le Specchie di Ceglie Messapica fino al metà settembre. L’opera sarà successivamente presentata, unitamente alle composizioni musicali vincitrici, nell’ottobre 2022 a Torino, in occasione di un evento artistico dedicato alla presentazione delle opere vincitrici, nel corso del quale le stesse saranno messe all’asta ed il ricavato sarà destinato a sostenere le attività della associazione “Francesca Diletta Gobbi” e del Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane Cisda Onlus.

“Siamo lieti della fiducia accordata alla nostra iniziativa culturale” - dice il fondatore del premio Leonzio Gobbi – “la produzione artistica dei giovani viene messa a dura prova dalle circostanze e da un modello sociale ed economico dominato dall’individualismo e dalla ricerca del benessere materiale. Cercando con le nostre iniziative di dare un messaggio costruttivo di speranza e condivisione speriamo che il premio possa avere un ruolo sempre più attivo come punto di riferimento per gli studenti delle Accademie e dei Conservatori musicali, soprattutto per promuovere la solidarietà e proporre alla attenzione pubblica giovani autori meritevoli”.

"La condizione delle bambine in Afghanistan. Identità, speranze e diritti negati” era il tempo di questa prima edizione del premio con la finalità di manifestare attenzione e solidarietà verso queste bambine, attraverso il sostegno al Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane Cisda Onlus. L'associazione offre ai vincitori come premio la possibilità di trascorrere un soggiorno artistico, immersi nella natura e lontano dai luoghi quotidiani, trascorrendo ore di produzione creativa, nelle quali i musicisti interagiranno con i compagni pittori, nella cornice suggestiva delle Scuderie della sede estiva dell’associazione, presso la Masseria Le Specchie a Ceglie Messapica.

I contenuti multimediali saranno resi disponibili sul sito del premio all’indirizzo www.premiofdg.org e sulla pagina YouTube del premio.