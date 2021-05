Anche nel Brindisino arriva la StarsBox: la capanna con un tetto di stelle

CEGLIE MESSAPICA - Tre piccole finestre, due luci, due portaoggetti e un tetto che si apre per 'ubriacarsi' di stelle. Nasce in alta quota ma può trovare la sua collocazione ideale in ogni luogo: così ha fatto capolino nella collina di Ceglie Messapica la StarsBox, la scatola delle stelle. Più che una casa è uno studio di architettura tutto made in Italy che si ispira ai giacigli temporanei dei pastori delle Alpi Liguri e ne attualizza le forme e la funzione. Vuole essere simbolo di un nuovo modo di fruire la natura, più leggero e consapevole, grazie alla potenza evocativa di un’esperienza unica.

Dopo Liguria, Toscana, Sardegna e anche Croazia, la StarsBox arriva in Puglia, a Ceglie Messapica, per volontà dei proprietari di una struttura ricettiva nel cuore della Valle d'Itria. Un po’ tenda e un po’ capanna, un monolocale da 3 metri per due e mezzo realizzato con pannelli in legno di provenienza certificata e con vernici atossiche. Riprende la forma archetipa del rifugio combinandola, quindi, con materiali naturali e un sistema di assemblaggio veloce. Questa di Ceglie Messapica è stata montata in tre ore da Mimmo Roma e lo staff qualificato della omonima falegnameria locale. Le prime due sono state installate al Rifugio Mongioie, in provincia di Cuneo, nell'estate 2018, a 1500 metri di quota. Poi l'entusiasmo si è scatenato e l'idea di dormire in mezzo alla natura e ad un passo dal cielo ha coinvolto più regioni. Ceglie Messapica è la prima città pugliese ad averla, la seconda nel Sud Italia.

