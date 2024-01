"Matto da legare": il brano d'esordio di SonoRuggiero

«Matto da legare» è il primo brano di Vincenzo Ruggiero, in arte SonoRuggiero, originario di San Vito dei Normanni, disponibile da giovedì 4 gennaio 2024.

L’intera direzione artistica del progetto è affidata a David Ice, producer multiplatino, che vanta collaborazioni con i big del rap italiano e non solo (Izi, Marracash, Bob Sinclair, ecc). Tutto il processo artistico è stato gestito da lui dal beat al master.“Matto da legare” è il primo brano di un progetto fresco e giovane che strizza l’occhio a una musica pop e al contempo pervasiva. Il brano parla della contrapposizione di sentimenti all’interno di un amore tossico visto dal punto di vista della generazione Z. Le melodie delle orchestre si fondono alle drum elettroniche creando un beat introspettivo e indieggiante.

"È una chiara visione di ció che ho vissuto al termine di un rapporto. Ho voluto raccontare quelle che erano le mie sensazioni di rabbia e delusione, e il sentirmi rinchiuso in un loop senza via d’uscita. Se da un lato nel brano è presente una parte che vuole dimenticare e mettere da parte il tutto, dall’altra emerge ancora la voglia di far parte di questo gioco, continuando a sbagliare".

Biografia

Vincenzo Ruggiero in arte “SonoRuggiero” nasce il 5 marzo 2001 a San Vito dei Normanni e cresce nella provincia brindisina. Fin da piccolo il suo legame con la musica è viscerale tanto da iscriversi all’età di sette anni a scuola di musica dove prenderà lezione di chitarra, ma solo per due anni, per poi continuare da autodidatta e intraprendere anche lo studio del piano per accompagnarsi nel canto. Inizia a scrivere all’età di quindici anni: nei suoi testi racconta delle verità intime e più cupe parlando di temi familiari e sentimentali. Negli ultimi due anni inizia ad avere le prime esperienze a contatto con il pubblico prendendo parte a live in locali della provincia.

Le sue ispirazioni passano dal cantautorato italiano come Battisti, Paoli e Cocciante, per passare alla sfera musicale più attuale con autori come Mahmood, Gazzelle, Joan Thiele e tanti altri, fino alla contaminazione internazionale con artisti come Billie Eilish, Lana Del Rey ed Amy Winehouse.