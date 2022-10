Intenso profumo di Camelia, l'omaggio a Giuseppe Verdi di un soprano Pugliese

Potrebbe definirsi la "Signora delle Camelie" Ilaria Tamburrino, giovane soprano originaria di San Michele Salentino ma da tempo residente a Busseto, casa natale del maestro Giuseppe Verdi, che ha ideato un nuovo profumo per omaggiare il noto compositore, ispirandosi alla sua opera più grande, "La Traviata". Si chiama "Verdi Réminescence" e in 30 ml è racchiusa tutta l'intensa fragranza della camelia, simbolo dell'amore tra Violetta e Alfredo. All'inizio dell’opera, infatti, Violetta (soprano) porge al tenore Alfredo una camelia in risposta alla sua dichiarazione d’amore, con la promessa che i due si rivedranno quando sarà appassita.

"Questo è il periodo del 'Festival Verdi' - spiega Ilaria Tamburrino - e da alcuni mesi lavoravo a questo profumo. Ho studiato il nome, disegnato l’etichetta, il materiale, la scelta delle boccette e della fragranza, perché volevo fosse legata a Giuseppe Verdi ed ecco perché la Camelia. Così è nato 'Verdi Réminescence' che si può trovare a Busseto, Terra di Verdi, all'interno dell'ufficio turistico del teatro dove lavoro. Ringrazio le mie titolati Valeria Mozzoni e Carolina Toscani per questa opportunità e quanti hanno già voluto portare con sè un ricordo del maestro Verdi."

Voce carica di intensità emotiva, scura e potente, il soprano Ilaria Tamburrino si è esibita in questi anni sia da solista che in coppia con i grandi del panorama lirico nazionale ed internazionale. Nel 2017 il suo debutto a teatro nel ruolo di Aida al Petruzzelli di Bari.