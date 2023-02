"Progetto Atena 3", il portale online per aiutare le donne vittime di violenza

BRINDISI - Nasce il portale web del territorio di Brindisi per il contrasto alla violenza di genere, rivolto a tutte le donne che hanno bisogno di chiedere informazioni, conoscere i servizi a loro dedicati, ricevere sostegno e accompagnamento nei casi di violenza maschile sulle donne e di genere.

Uno spazio virtuale dedicato a chiunque ne abbia bisogno, per entrare velocemente in contatto, chiedere aiuto e ricevere supporto dai tre centri antiviolenza del territorio brindisino “Io Donna”, “Crisalide" e “Ricomincio da Me”, partner del programma.

Il portale rientra nelle iniziative della campagna di informazione e sensibilizzazione digitale del programma antiviolenza “Atena: stop alla violenza di genere 3”.

Quest’ultimo, giunto alla sua terza edizione, è finanziato dalla Regione Puglia e cofinanziato dall’Ambito territoriale Br1, che comprende i Comuni di Brindisi e S. Vito dei Normanni.

Sul sito web sono facilmente reperibili i contatti e diverse modalità per comunicare in modo veloce, anonimo e gratuito con i Centri Antiviolenza del territorio, allo scopo di prevenire ed affrontare la violenza di genere nelle diverse forme, ricorrendo all’immediatezza e all’accessibilità del web. Attraverso il portale gli utenti possono richiedere supporto in più ambiti, ad esempio in casi di: violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking/atti persecutori, violenza assistita dai minori, molestie e violenze sui luoghi di lavoro, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Tra i servizi principali del portale sono previste le seguenti attività: accoglianza ed ospitalità nel caso di emergenze - per periodi brevi - alle donne e ai minori in stato di difficoltà; ascolto telefonico in piena riservatezza, consulenza legale, e gruppi di condivisione.