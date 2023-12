Pubblicato il bando "La strada giusta", city bike per gli studenti più meritevoli

FASANO – Le bici ai più bravi studenti fasanesi per far pedalare i talenti sulla strada giusta di un futuro di successo. Si chiama "La strada giusta", appunto, ed è l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano per gli studenti più meritevoli del territorio che saranno premiati con una city bike. Possono partecipare al bando tutti gli studenti universitari residenti nel comune di Fasano.

La domanda dovrà essere presentata tramite pec (comunefasano@pec.rupar.puglia.it), o in alternativa presentata presso l’ufficio protocollo a Palazzo di Città, entro il prossimo 29 dicembre. Per info e bando clicca qui. La graduatoria sarà stilata tenendo conto di criteri di merito, ma anche della situazione reddituale dei richiedenti. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al bando gli studenti universitari che hanno già ottenuto il bonus nelle precedenti edizioni del progetto “#ChooseYourWay” e “La Strada Giusta”.

"Premiare l’impegno e la bravura degli studenti universitari fasanesi – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – è divenuto da ormai sei anni una costante per questa amministrazione. Un piccolo contributo per cercare di aiutare gli studenti nel loro percorso di formazione donando loro un mezzo di trasporto sostenibile ed ecologico. Un riconoscimento per l’impegno profuso dai ragazzi e dalle loro famiglie".

"Continua a rinnovarsi questo impegno dell’amministrazione comunale nei confronti degli studenti universitari fasanesi meritevoli – dice l’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi – È un’opportunità che si consolida anno dopo anno, un piccolo gesto pieno di significato dedicato ai ragazzi e alle ragazze che fanno sacrifici per studiare e si impegnano ogni giorno per andare incontro al futuro".

Per chieder informazioni o assistenza nella compilazione del bando è possibile rivolgersi anche allo Sportello 360 Informa-Giovani, il servizio promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili e gestito dai volontari del Servizio civile universale. Lo sportello è attivo nella sede di via del Balì 12 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00). Per info e contatti è possibile chiamare il numero 080 4394470 oppure inviare una mail a sportello360@comune.fasano.br.it.