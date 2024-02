Dalla Puglia alla Calabria: avviata collaborazione tra scuola di musica e conservatorio

SAN VITO DEI NORMANNI - La scuola World Music Academy di San Vito dei Normanni ed il conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (Catanzaro) hanno firmato una partnership strategica per integrare e valorizzare reciprocamente i propri percorsi didattici. Un accordo tra due realtà importanti che da diversi anni sono impegnate nella formazione e nella ricerca in ambito tradizionale: insieme dalla Calabria alla Puglia, dunque, con l’obiettivo comune di indagare le nuove direzioni della world music a livello globale, promuovendo nuovi approcci formativi e nuove sinergie tra studenti e professionisti.

Il Conservatorio Tchaikovsky, in particolare, si distingue tra le altre cose per la presenza di un importante dipartimento di musiche tradizionali, legato al dipartimento di musica Jazz. Al pari del lavoro svolto dalla World Music Academy in provincia di Brindisi, con il suo dinamismo il Conservatorio ha dimostrato che nei piccoli centri come Nocera Terinese c’è grande fermento rispetto alla musica tradizionale come questione culturale e identitaria, fortemente centrata sul coinvolgimento delle giovani generazioni.

È su questi aspetti che si innesta la collaborazione con la World Music Academy, in un momento molto importante per quest’ultima: divenuta negli anni uno snodo di rilevanza nazionale per la formazione, la sperimentazione e il confronto su musica e danze di matrice tradizionale, è aggiudicataria del bando del Fondo unico per lo spettacolo del ministero della cultura con il progetto Nuova Generazione Trad.

“Per noi - afferma il maestro Vincenzo Gagliani, fondatore e direttore della World Music Academy - questa partnership è anche un riconoscimento al lungo processo cui abbiamo dato vita oltre dieci anni fa. Per questo voglio ringraziare il direttore del Conservatorio Tchaikovsky, il maestro Valentina Currenti, e i docenti Danilo Gatto, Andrea Piccioni e Francesco Loccisano per la fiducia e il dialogo che abbiamo avuto in questi mesi".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui