La Puglia protagonista di "Favole a teatro", iniziativa dedicata alle giovani generazioni promossa da Audible

Con il progetto "Favole a Teatro", Fonderia Mercury vuole raccogliere e valorizzare il patrimonio di storie rappresentato dal teatro ragazzi italiano che da decenni partecipa con i suoi racconti alla formazione di centinaia di migliaia di ragazzi di tutte le età. Favole a Teatro ha proposto alcune eccellenze della produzione degli ultimi anni traducendole in audio, offrendo così a giovani e famiglie una possibilità di ascolto diffusa e svincolata dall'esperienza dell'andare a teatro che, in questo momento, risulta ancora impossibile a causa delle misure di contenimento del Covid-19.

A questo progetto hanno contribuito in maniera decisiva quattro compagnie teatrali pugliesi che si sono distinte negli anni per la capacità di produrre spettacoli caratterizzati anche da un linguaggio particolarmente legato alla grande tradizione della narrazione orale e quindi adatto alla creazione di contenuti audio: Inti, Armamaxa Teatro, Compagnia Burambò e Compagnia Factory hanno permesso di individuare all'interno del loro repertorio i 10 titoli di Favole a Teatro con gli spettacoli Aspettando il vento e La grande foresta di Luigi d’Elia e Francesco Niccolini con Luigi d’Elia, Amore e psiche di e con Daria Paoletta, Orlando di e con Enrico Messina, Metamorfosi da Ovidio di e con Gaetano Colella, Enrico Messina e Daria Paoletta, Mattia e il nonno di Roberto Piumini e Tonio De Nitto con Ippolito Chiarello, Corri Dafne di e con Ilaria Carlucci.

Il progetto è entrato in produzione nell'autunno 2019, quando Fonderia Mercury ha cominciato a supervisionare l'adattamento audio e la registrazione degli spettacoli. Un processo che si è concentrato sul mettere al centro il potere evocativo della parola e la capacità di creare immagini attraverso il racconto, i suoni e le musiche. In un momento caratterizzato dalla chiusura dei teatri, così come degli altri luoghi della cultura, la possibilità offerta da Audible garantisce ai pubblici di tutte le età di poter ascoltare dalla voce di attrici e attori professionisti le storie più belle di sempre, quelle che fanno crescere affrontando temi quali la gioia, le paure, l’avventura, il cambiamento, il mito e tutto ciò che ci rende grandi, “senza mai perdere la tenerezza”.

Favole a teatro è disponibile al seguente link