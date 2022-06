"Linea blu" a Brindisi: in vetrina il porto e il litorale

BRINDISI – Nuova vetrina per il porto e il litorale di Brindisi. La puntata odierna di Linea blu (ore 14, Rai 1 e RaiPlay) sarà dedicata alla città e a tutta la fascia costiera della provincia. Brindisi “è la sede - si legge nel post social della trasmissione - della Brigata Marina San Marco, ma è anche il punto di partenza di una delle regate più importanti del mediterraneo, la Brindisi-Corfù, che rinnova la tradizione antica per cui Brindisi era chiamata “la porta d’oriente”.

“Su tutto il litorale della provincia non manca la meravigliosa bellezza della natura né l’attività di salvaguardia per conservarla come vedremo visitando l’area Marina Protetta di Torre Guaceto dove assisteremo alla liberazione di alcuni esemplari di tartarughe marine curate nel locale centro di recupero”