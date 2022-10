Brindisi: le chiese, i castelli e il porto in vetrina sulla Rai

BRINDISI – La città di Brindisi in vetrina su Rai 1, con le sue chiese, i suoi castelli e il suo porto. Il giornalista Livio Leonardi ha mostrato le bellezze del capoluogo nell’ambito del programma “Paesi che vai”, andato in onda stamattina (domenica 23 ottobre). “Affacciata sul meraviglioso mare salentino – si legge nella scheda di presentazione della puntata - Brindisi si srotola con i suoi vicoli e case bianche su una costa dalla bizzarra forma: Brunda significa infatti testa di cervo, ideale immagine che spicca guardando dall'alto i due fiordi su cui sorge”.

La passeggiata per le vie di Brindisi è partita da piazza Duomo, con visita alla basilica cattedrale, e una nota di “Gossip”, dal nome della rubrica contenuta all’interno del programma, dedicata a una chiesa Giovannita, antesignana dell’Ordine dei templari, che nei secoli scorsi sarebbe stata realizzata là dove oggi sorge la loggia ribattezzata “portico dei templari”, all’ingresso del museo Ribezzo.

Il legame fra Brindisi e l’ordine cavalleresco è del resto testimoniata dall’edificio che ospita attualmente la casa del turista sul lungomare Regina Margherita, concepito proprio dai templari per dare ospitalità ai viaggiatori. Ma il segno più tangibile del radicamento dei templari nel territorio Brindisino si concretizza con il tempio di San Giovanni al sepolcro, illustrato con dovizia di particolari da Livio Leonardi.

Il tour è poi proseguito presso il castello Svevo (noto anche come castello di terra), la chiesa di Santa Maria del Casale, con la cappella della Vergine, dove San Francesco d’Assisi si fermò a pregare in ritorno dalla Terra Santa, e il castello Alfonsino (Forte a mare). Il piazzale della chiesa di Santa Maria del Casale, fra l’altro, ha fatto da set per alcune scene del film “E’ stato il figlio”, con Toni Servillo, girato in buona parte a Brindisi. Anche di questo ha parlato Livio Leonardi, che ha inoltre fatto un cennpo ad alcune scene girate a bordo di un mega yacht ormeggiato per giorni nel porto interno, set del film “Break Point”.