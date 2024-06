Raccolti 800 occhiali usati: l'iniziativa per aiutare le persone bisognose

FASANO - Oltre 800 paia di occhiali usati sono stati raccolti dal Lions Club e dal Leo Club di Fasano e donati al “Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati” di Chivasso, in Piemonte, grazie ad una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto l’intero territorio fasanese.



All’iniziativa hanno aderito i negozi di ottica “Milù”, “Mola’s”, “Giannoccaro” e “Guarini” oltre alla Società dimutuo soccorso di Pezze di Greco, ospitando nei loro locali degli specifici contenitori in cui chiunque ha potuto depositare occhiali non più utilizzati.



Alfonso Belfiore, presidente del Lions Club Fasano, e Cinzia Palmisano, presidente del Leo Club Fasano, si sono dichiarati molto soddisfatti per il risultato della raccolta, apprezzando la grande sensibilità e l’attenzione da parte dei fasanesi verso questa importante iniziativa.



Responsabile del service è stata la socia Lina Buzzerio che con grande cura e dedizione ha coordinato le attività di raccolta e di selezione degli occhiali da destinare al centro di Chivasso.



Il Lions international ha adottato il programma di raccolta e riciclaggio di occhiali da vista, come attività ufficiale di servizio, nell’ottobre 1994. Gli occhiali usati raccolti vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo. Gli occhiali, dopo essere stati puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, vengono distribuiti nei paesi in via di sviluppo dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista. I centri Lions nel 2023 hanno raccolto circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo.

