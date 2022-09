"Vi racconto Brindisi", il video divertente spopola in rete

BRINDISI - Il travel blogger Andrea Lorenzon, nelle scorse ore, ha pubblicato un video sui suoi canali youtube e facebook, in cui racconta la città in modo simpatico e divertente.

L'intento - infatti - è quello di promuovere il capoluogo adriatico attraverso la storia e l'ironia.

Il racconto di Lorenzon lancia - contemporaneamente - anche il concorso fotografico aperto ai cittadini “Wiki Loves Monuments Italia” promosso da Wikimedia Italia, a cui il Comune di Brindisi ha aderito dal 2019, inserendo i propri monumenti e consentendo di fotografarli tramite licenza d’uso Creative Commons BY-SA.

Chi vuole partecipare alla nuova edizione di Wiki Loves Monuments Italia può farlo entro il 30 settembre 2022.

Il video

La clip, della durata di circa 8 minuti, fa parte della rubrica "I borghi più irreprensibili d'Italia".

"Mi trovo a Brindisi, una delle città più famose della Calabria - esordisce Lorenzon, che poi specifica - o almeno così avrebbero detto gli antichi romani, che chiamavano così tutto questo territorio".

"Qui hanno soggiornato imperatori romani, Cicerone, Virgilio, Federico II di Svevia, perché è stato un importantissimo porto che collegava l'Occidente con l'Oriente".

Poi il video prosegue facendo riferimento all'origine del nome della città, alle bellezze storiche e alle tipicità gastronomiche. Insomma, riassume tutti quegli aspetti ed elementi essenziali che non si possono perdere durante un soggiorno a Brindisi.

Oltre che un modo per far conoscere la città ad altri, questo progetto può essere inteso anche come un'opportunita con cui i singoli cittadini possono riscoprirsi nelle proprie radici; e magari - chi lo sa - anche imparare qualcosa che non si sapeva sul proprio luogo d'origine.