Radio Iay, il nuovo spazio musicale con i veterani delle prime emittenti locali

BRINDISI - È un nuovo modo di suonare la musica, è un nuovo modo di farla ascoltare ma con uno sguardo al passato e alla radio di un tempo.

Uno sguardo a quella radio libera di far ascoltare artisti talvolta dimenticati o messi da parte dalle programmazioni più blasonate. Radio Iay ha iniziato la propria avventura il 6 gennaio del 2023 concentrando la sua programmazione in un viaggio che spazia attraverso gli anni 70 80 & 90 senza lasciare nulla al caso.

Ogni canzone è studiata per far si che chi sceglie di ascoltarla venga immerso in un oasi musicale accomodante e vi rimanga. Radio Iay è un idea maturata in anni di radio da parte di Michele Iaia in arte Micky Iay. Un progetto radiofonico pensato e messo in atto grazie soprattutto alla preziosa collaborazione di un gruppo di amici che hanno fatto parte dei palinsesti delle più note realtà brindisine.

Radio Iay si avvale della presenza di Rino Rodi, Maurizio Canepa, Max Mollica e Dino Super Dee Gemmano. Veterani delle prime radio locali che hanno diffuso la propria musica in modulazione di frequenza nel fermento degli anni Settanta e Ottanta.

Ci sono anche Mino Micaletti Bellicapelli per chi ascoltava Studio 100, Thomas Carbone e Umberto Grande Amby per chi seguiva - invece - Rete 106, ed oggi cerca la buona musica.

Presenti, inoltre, Luca Martellotti e Tony Bianco di New Erre Emme (Radio Monte Brindisi). Su Radio Iay è disponibile anche una parte della gloriosa Radio Dara con Simone Nani, ed il consolidato estro sonoro di dj Sbam. Roberto Palma cura il dance weekend con Eugenio Cugnoli in arte Xeno e Piero Cutecchia.

E' possibile ascoltare Radio Iay scaricando l'app per Android oppure ancora per iOS dal portale delle radio italiane o da My TunerRadio. A breve sarà attiva anche con la skill di Alexa. La grafica è a cura di Antonino Accettulli e Giuseppe Lucatorto.