Red Canzian: "La città di Brindisi è inaspettatamente bella"

BRINDISI - Il celebre musicista Red Canzian, ex componente dei Pooh, si è recentemente esibito in uno spettacolo presso il Teatro Verdi.

"Casanova opera pop", questo il nome del musical, ha proposto alcune delle travolgenti avventure del personaggio più iconico della Venezia settecentesca, ancor oggi simbolo di libertà, fascino e spudoratezza.

Lo spettacolo ha coinvolto molti fruitori del teatro brindisino, poiché è stato tratto dal romanzo best seller di Matteo Strukul, tradotto in oltre dieci lingue, "Casanova, la sonata dei cuori infranti".

Al termine della performance, nella serata di ieri (4 gennaio), Canzian ha manifestato la propria soddisfazione per l'esito dell'evento, non mancando di esprimere alcuni apprezzamenti rivolti alla città di Brindisi.

Il post

"Grazie Brindisi, grazie Teatro Verdi" esordice il musicista. "Un altro grande successo per Casanova, in questa ripartenza dopo le feste di Natale. - Prosegue - E per ripartire abbiamo scelto un bellissimo teatro, il Verdi, inaspettatamente bello, come inaspettatamente bella è la città di Brindisi, per chi non la conosce; bella e tutta da scoprire".

Poi Canzian conclude inviatando i follower a seguirlo nelle altre tappe della tourné: "E domani e dopodomani (5 e 6) si va in scena al Teatro Team di Bari, per due giorni".

Chi è Red Canzian, alcune info

Questo nome è uno pseudonimo di Bruno Canzian, nato a Quinto di Treviso il 30 novembre 1951. Si tratta di un compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico italiano, conosciuto principalmente per essere stato bassista e voce dei Pooh dal 1973 al 2016, nonché autore - insieme a Valerio Negrini e Stefano D'Orazio - di una parte delle canzoni del gruppo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato anche tre dischi da solista: Io e Red (1986), L'istinto e le stelle (2014) e Testimone del tempo (2018).