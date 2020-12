Giorgio e Fausto Pagliara: i due fratelli che "sfornano" app di successo

SAN VITO DEI NORMANNI- “Reddoak è una parola composta da red e oak che significa quercia rossa. È simbolo di un albero imponente che nasce da una piccola ghianda, come noi, per diventare una grande quercia”: descrive con queste parole, Giorgio Pagliara, vicepresidente della società Reddoak con sede a San Vito dei Normanni, la realtà imprenditoriale che con il fratello Fausto e i soci Davide Rizzo e Salvatore Ambrosino fa girare l’economia nazionale attraverso una serie di app moderne sviluppate per migliorare la vita di tutti, da Autovelox a Quizpatente, da Mypushop e Misterlavaggio.

Quella dei fratelli Giorgio e Fausto Pagliara è una storia al contrario perché troppo spesso si legge di giovani che, lasciando la terra natale, trovano al Nord la propria dimensione lavorativa. Invece, Giorgio e Fausto hanno studiato a Torino per poi tornare al Sud, a San Vito dei Normanni e dar vita a una realtà imprenditoriale che, oggi, dà lavoro a una ventina di dipendenti tra i 20 e i 30 anni.

“Mio fratello Fausto, ingegnere informatico e poi meccatronico, nel 2012 lasciò la Fiat di Torino per cui lavorava e tornò a casa. Voleva inventarsi qualcosa di nuovo e iniziò a lavorare a delle app” racconta Giorgio Pagliara, ingegnere aerospaziale che con la moglie milanese e una figlia di un anno e mezzo, vive a San Vito dei Normanni per dirigere la sede dell’azienda Reddoak del Sud. Così dalla sua camera, come in un film americano, Fausto iniziò a smanettare con codici e programmi e creò la prima app, Autovelox, che collezionò qualche milione di download. “L’app di punta è stata Quizpatente” dice Giorgio orgoglioso del fratello Fausto “in un mese siamo arrivati a mezzo milione di utenti e poi a 800milioni: i giovani d’Italia si allenavano ai test per superare l’esame di guida con la nostra app in ogni momento della giornata”. Nel 2014 è nata Reddoak, operante nel crescente e florido mercato digital, leader nel proprio settore con le app più scaricate nella loro categoria e oltre nove milioni di utenti attivi.

“Io lavoravo in AgustaWestland, nella sede di Cascina Coste, ho mollato per dare una mano a mio fratello e poi abbiamo conosciuto Salvatore Ambrosino, della Lombardia, in un colloquio durato mezza giornata: è diventato nostro socio perché aveva creato un gruppo di autoscuole nella sua zona e la nostra app Quizpatente era diventata fondamentale. Oggi le motorizzazioni di Milano e di Torino usano la nostra app e sono 400 le autoscuole in Italia che hanno scelto Quizpatente per preparare i loro ragazzi all’esame della patente di guida”.

Ecco, la piccola ghianda che erano i fratelli Fausto e Giorgio Pagliara, oggi è diventata una grande quercia grazie anche all’apporto del socio Daniele Rizzo di Francavilla Fontana, con cui sono state sviluppate le app Mypushop, andata forte durante il periodo da Covid-19 perché ha offerto agli esercenti una serie di strumenti per fidelizzare i propri clienti in maniera digitale, e Misterlavaggio, il lavaggio auto a domicilio con prodotti ecologici e senza utilizzo di acqua, che ha creato ben 200 posti di lavoro.

“A Milano, dove sono Salvatore e mio fratello Fausto, viene curata la parte commerciale dell’azienda con l’aiuto di una quarantina di dipendenti. Io e Davide operiamo a San Vito dei Normanni e come azienda teniamo molto ai nostri collaboratori, sostenitori del fatto che il valore di un’azienda è dato dal valore dei lavoratori. Così come crediamo che le donne debbano avere lo stesso spazio degli uomini” e infatti su 20 dipendenti a San Vito dei Normanni, 13 sono ragazze.

E se dovesse capitare di trovarvi nei pressi della zona industriale dove ha sede Reddoak, fateci un salto che magari li beccate nella pausa pranzo e nei momenti di break a giocare a biliardino o a rifocillarsi su un comodo divano della sala relax perché “a Reddoak devono sentirsi a casa propria”.