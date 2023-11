Regista brindisina al "Vienna international film awards": il suo corto è in finale

VIENNA (AUSTRIA) - La giovane regista e visual artist Gabriella Silvia Spadoni, autrice del cortometraggio "Sinestesia", è stata nominata per partecipare alle finale del festival cinematografico "Vienna international film awards (Vifa)". L'evento annuale è aperto ai corti di vario genere provenienti da tutto il mondo. La giuria impegnata nel concorso è composta da cineasti internazionali e professionisti del settore. L'obiettivo del Vifa è fornire supporto ai professionisti indipendenti e contribuire alla promozione del loro talento.

Altra grande soddisfazione, dunque, per l’artista brindisina dopo le esibizioni fotografiche presso la Mads art gallery Barcellona, The holy art Londra e l'Artio New York.

"Sinestesia" - scritto, diretto e montato da Spadoni - è un cortometraggio dalla produzione internazionale, di cui hanno fatto parte l’Italia, il Sud Africa, l’America e la Corea del Sud, che mostra attraverso colori e sperimentazione visiva le montagne russe emotive coinvolte nell’essere un artista, un creativo, un inventore.

La pellicola sarà tra quelle protagonista durante la premiere del festival, il 2 e il 3 dicembre 2023 a Vienna. L’evento del red carpet si terrà invece il 7 dicembre.

Il team del cortometraggio, oltre alla regista Gabriella Silvia Spadoni, comprende Alessandro Mascheroni come cinematografo e Dop, Michela Letizia Ferrè come art director e assistente alla regista, Hanbin Choi come supervisore degli effetti speciali, Yassen Hanslo per la color correction, Courtney Bullock per la colonna sonora originale e il sound design e Jacopo Lamperti come gaffer.