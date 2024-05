Un giovane regista brindisino fra i protagonisti di "Battiti Live in the road"

CAROVIGNO - Alla regia di Battiti Live on the Road, la kermesse di Radio Norba, c’è anche il 25enne Matteo Maggi, giovane regista di Carovigno. Matteo muove i suoi primi passi nel mondo della cinematografia fin dagli anni del liceo; si laurea in arte, musica e spettacolo presso l’università degli studi di Torino, città nella quale è nato, ma non quella in cui ha vissuto. Le sue radici, infatti, sono pugliesi, così come il paese nel quale è cresciuto: Carovigno.

Attualmente rappresentato dalla casa di produzione milanese Blackball Tv, Maggi ha già firmato la regia di diversi spot pubblicitari di noti marchi come Samsung, Enervit, Mastercard, Prenatal, Fisherman’s friend, Swarfer, un mini documentario sulla salute mentale per Progetto Itaca, firmato i montaggi di realtà come Eni (Sanremo 2024), Disaronno, Calzedonia e tanti altri ancora.

Dopo il boom di ascolti della scorsa edizione, Matteo si dice onorato di essere stato confermato alla regia di Battiti Live Otr (le puntate saranno trasmesse su Canale 5) anche quest’anno. “È meraviglioso - afferma Maggi - poter nuovamente lavorare per questo splendido show. È tutto magnifico: gli artisti, la troupe e le location in cui incorniciamo ognuna delle 10 tappe di questo On The Road. Ringrazio il presidente di Radio Norba, Marco Montrone, per la fiducia riposta nei miei confronti”.

Maggi avrà a che fare con un cast di prim’ordine composto da Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Mahmood, Alessandra Amoroso, The Kolors, Emma, Irama, Articolo 31, Elodie. "I miei prossimi progetti? Per adesso – conclude il regista - penso al presente, sono fortunato perché mi diverto lavorando. Un giorno mi piacerebbe scrivere un film, chissà”.

