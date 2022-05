Il regista cegliese Gianluca Leuzzi premiato ai David di Donatello

CINECITTA' (ROMA) - Il regista Gianluca Leuzzi, originario di Ceglie Messapica, è stato premiato alla 67esima edizione dei David di Donatello, per aver diretto la pellicola "Me contro te - Il film: Persi nel tempo".

La premiazione del 3 maggio ha consacrato il suo lavoro, svolto insieme alla nota coppia di youtuber - Luigi e Sofia - amatissima dai più piccoli, tanto da riuscire a portare nelle sale cinematografiche italiane il maggior numero di spettatori. Il riconoscimento ricevuto, infatti, è il "Premio dello spettatore".

Presente alla serata un'altra brindisina - che però non ha vinto il David - Vanessa Scalera, candidata come attrice non protagonista per "L'arminuta", film diretto da Giuseppe Bonito.