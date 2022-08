"Rezzica", l'evento che custodisce tradizione e cultura popolare

SAN VITO DEI NORMANNI - Questo è il percorso di un viandante "che si perde" tra le stradine del centro storico di un paese. Solo camminando egli potrà conoscere, scoprire e cercare di interpretare i segnali su cui si fonda la cultura locale.

Ed è proprio dietro quelle "rezze" - ovvero le tipiche tendine che riparano dal sole le porte d'ingresso delle case - che si potrà ascoltare la strada, vivendola.

Si tratta di un ritorno al passato, quello di cui - ogni tanto - ciascuna persona ha bisogno per riscoprirsi e scavare nella memoria della società.

L'evento

Ieri sera (17 agosto) a San Vito dei Normanni si è svolta la dodicesia edizione di "Rezzica", evento annuale che avvicina al centro storico cittadino sia gli abitanti autoctoni che molti visitatori esterni.

Il fulcro della celebrazione - essenzialmente - ha l'obiettivo di riscoprire, conservare, e manifestare alcuni tratti distintivi della tradizione locale: così, per le vie del paese si può avere a che fare con delle rappresentazioni teatrali, il cui canovaccio è pressoché il seguente: donne sedute in strada che raccontano i fatti di un tempo, tra intrighi di paese, pettegolezzi, tradimenti.

Proseguendo il percorso, ci si imbatte nelle rezze decorate da artisti locali. Dietro le stesse, nel passato, si diceva che la gente parlasse dei fatti riguardanti il vicinato o di chi fosse di passaggio in quel momento.

Un'abitudine facilmente associabile anche alla cultura dei paesi di tutto il territorio circostante. L'idea di dipingerle e/o disegnarle è del tutto originale, per quanto si svolga già da diversi anni.

Poi, tra uno stand gastronomico e l'altro, si arriva alle aree adibite per la musica popolare: sono stati messi a disposizione vari spazi, e non può mancare la pizzica, che - come raccontato in un altro articolo recente - rappresenta una delle particolarità della cultura sanvitese.

La gente si lascia coinvolgere: c'è chi danza e chi canta le canzoni all'unisono con gli artisti che si stanno esibendo. Quella di San Vito è una proposta culturale differente da altre iniziative presenti nel territorio, che spesso nulla hanno a che fare con la cultura locale; la "comunità normanna" ha saputo coniugare l'intrattenimento festoso con la celebrazione consapevole della propria tradizione.