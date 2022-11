Rocco Papaleo a Mesagne, l'annuncio in un video sui social

MESAGNE - Che il noto attore Rocco Papaleo dovesse esibirsi in una performance teatrale a Mesagne, lo si era già appreso dal sindaco Antonio Matarrelli.

Quest'ultimo, infatti, in una recente conferenza stampa - tenuta presso il suo ufficio - aveva anticipato la presenza dell'artista lucano in uno spettacolo che si svolgerà in data 10 dicembre.

L'occasione era stata la presentazione del programma teatrale per la prossima stagione invernale. Un calendario che - come sempre - si avvale dell'importante operato del Teatro pubblico pugliese.

Lo stesso Papaleo ha diffuso la notizia, registrando un breve ma intenso video, ricondiviso dal primo cittadino di Mesagne.

"Il 10 dicembre, in collaborazione con l'amministrazione comunale, sarò a Mesagne per il mio nuovo spettacolo A proposito di Rocco - Afferma l'attore mentre si trova in auto - Vi aspetto, sono già in viaggio" conclude inquadrando la strada.

Ecco il video

A proposito di Rocco

Papaleo, nello spettacolo, conduce il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone. Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista: l'attore coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.

“A proposito di Rocco” è uno show che si presenta come album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata. Uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all’interazione e al gioco; un recital che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla.

“A proposito di Rocco” è - inoltre - un'occasione per raccontare se stesso attraverso canzoni e storie nelle quali ritrovarsi, emozionarsi e sorridere.