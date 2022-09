Romina Carrisi escusa da un programma Rai, scrive sui social: "Ci sono rimasta male"

CELLINO SAN MARCO - Romina Carrisi (35 anni) è la figlia del cantante Al Bano e della ex moglie Romina Power. Già da tempo, è un volto noto del mondo dello spettacolo: ha alle spalle numerose comparsate televisive e la partecipazione ad un reality show, L'isola dei famosi.

Nelle ultime ore circolava una notizia riguardante la sua presenza come concorrente al noto programma "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci. Una sua instagram stories - però - ha annunciato il fatto che tale partecipazione è stata negata..

Il post sui social

"Visto che la notizia è uscita, vi dico la mia sulla questione" ha scritto ieri (5 settembre) Romina Carrisi su instagram.

"Ho sempre amato ballare e il programma "Ballando con le Stelle" è il palco perfetto per coniugare l'amore per questa forma d'arte con la recitazione, l'interpretazione e la mia storia, la storia che nessuno conoscecche avrei svelato man mano. - Prosegue - Pensavo di essere perfetta per quel programma".

"Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005".

"Mi dispiace che una decisione presa con incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io...ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di RayBan neri sperando che m'intraveda Simonetta, la mia vicina di casa".

Biografia

Romina Carrisi è nata a Cellino San Marco il primo giugno 1987. Ha due sorelle più grandi, Ylenia e Cristel, e un fratello Yari. La loro è una famiglia allargata. Al Bano ha avuto infatti due figli anche con Loredana Lecciso. Loro sono Yasmine del 2001 e Albano Jr del 2002.

I nonni materni di Romina Carrisi sono gli attori di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian.

La giovane è cresciuta tra l’America e l’Italia. Da ragazza ha lavorato in un night club e ha fatto anche la commessa. Ha dimostrato a tutti di sapersela cavare anche da sola. Ha poi intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo come fotomodella, attrice, poetessa e fotografa.