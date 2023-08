Russell Crowe in giro per la Puglia, soggiorno e tappa nel Brindisino

FASANO - Nuova presenza eccellente in provincia di Brindisi. L'elenco dei vip che hanno scelto la Puglia per trascorrere un periodo di relax si alimenta con l'attore neozelandese Russell Crowe (59 anni).

Famosissimo per "Il gladiatore" (2000), pellicola con cui ha vinto il Premio Oscar come interprete protagonista, è uno dei volti più noti del cinema internazionale.

In questi giorni Crowe sta soggiornando a Borgo Egnazia insieme alla sua compagna, la trentaduenne Britney Theriot, che ha postato tre foto a carosello su instagram, geolocalizzate presso la celebre struttura ricettiva.

Oggi (12 agosto) la coppia è stata avvistata da diversi fan mentre era in giro per la marina di Savelletri. Sempre nelle ultime ore, alcuni selfie su instagram con sostenitori e curiosi, ne hanno testimoniato la presenza a Monopoli.

L'attore era già in Italia per trascorrere delle lunghe vacanze. Nelle settimane precedenti, infatti, ha omaggiato in particolare Tropea, splendida location calabrese bagnata dal Mar Tirreno.

Un po' di biografia

Russell Ira Crowe (questo il suo nome completo) è nato a Wellington il 7 aprile 1964. Tra gli altri ruoli più noti che lo hanno riguardato, vi sono Hando in Skinheads, il dottor Jeffrey Wigand in Insider - Dietro la verità di Michael Mann (che nel 1999 gli ha fruttato la sua prima candidatura all'Oscar), Robin Hood nell'omonimo film del 2010 (diretto ancora da Ridley Scott) e l'ispettore Javert in Les Misérables di Tom Hooper. È stato, inoltre, iscritto fra le celebrità della Hollywood Walk of Fame: la sua stella ha il numero 2 404.