Passeggiata nel centro storico e tipica cena pugliese per Matteo Salvini

ORIA - Una passeggiata fra i vicoli di Oria con tanto di cena a lume di candela e vista panoramica dall'alto della città federiciana. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, insieme alla sua compagna Francesca Verdini, hanno deciso di trascorrere una serata di relax nella provincia di Brindisi. Sono state alcune ore lontano dagli impegni di governo, poi raccontate brevemente sui social, dove il leader della Lega ha postato tre foto per raccontare l'esperienza.

Durante la serata, Salvini e Verdini hanno cenato presso l'Osteria Luce. Qui il segretario del "carroccio" ha potuto apprezzare un piatto a base di bombette e patate accopagnato dal tipico Primitivo di Manduria.

Il ministro non ha mancato di sottolineare con tono polemico la condizione del bellissimo castello di Oria, "ahimé chiuso da troppi anni - scrive sui social - lavoriamo per riaprirlo".

La Puglia e la provincia di Brindisi sono ormai diventate meta di riferimento per i professionisti della politica. Non a caso la scelta della location per il G7, svolto nello scorso mese di giugno, è virata proprio verso questo territorio. Anche la premier Giorgia Meloni non ha mai nascosto l'attrazione nei confronti di questa parte d'Italia, tanto da trascorrere per diverso tempo le vacanze in Valle d'Itria e, nello specifico, lo scorso anno in una masseria a Ceglie Messapica.

Oria, dal canto suo, prosegue il suo percorso di crescita nell'attrattività turistica. Solo pochi giorni fa la città ha ospitato nella sua cattedrale il matrimonio di Alessandro Vespa, figlio del noto giornalista Bruno. Un evento che ha portato nel centro storico un numero considerevole di invitati e vip.

