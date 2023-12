San Donaci "capitale" della dama provinciale: tanti giovani si avvicinano alla disciplina

SAN DONACI - Un allenamento mentale e alla socialità, il gioco della dama rappresenta questo e molto altro. Grandi e piccoli ogni anno si avvicinano a questa disciplina tanto da non abbondonarla mai più. Proprio in quest'ottica, sabato 2 dicembre a San Donaci si è tenuto il campionato provinciale di dama internazionale under 18.

L'iniziativa si è svolta nella biblioteca comunale. Oltre al gruppo di sei agonisti si sono sfidati quaranta giovani damisti e damiste divisi in due categorie.

Nella sezione "cadetti", il primo posto ex equo è andato a Friscina Francesco e Zurlo Maria De Los Angeles. Medaglia di bronzo per Pennetta Antonio. Tutti e tre fanno parte del circolo dama di San Donaci.

Nella categoria "minicadetti", invece, ha primeggiato Giovane Nicole, seguita al secondo posto da Lombardo Pierluigi ed al terzo da Mazzotta Francesca. Loro, invece, provengono dal circolo dama di Cellino San Marco.

L'organizzazione è stata curata nei minimi dettagli da entrambi i circoli damistici di San Donaci e Cellino San Marco, sotto la supervisione del delegato provinciale di Brindisi (Fid) Daniele Caruso. Ad impreziosire il campionato è stata la presenza di Dario Spedicati (Asd Dama Salento) unico direttore di gara in attività per la Puglia. E' stato un piacevolissimo pomeriggio che ha visto vincere lo sport ed il divertimento tra i giovani e le loro famiglie.

Si tratta della seconda manifestazione nel giro di poche settimane. Già lo scorso 22 ottobre, la biblioteca comunale aveva ospitato un altro campionato provinciale. In quell'occasione l'augurio di "buon gioco" era stato rivolto ai partecipanti dal sindaco di San Donaci Giancarlo Miccoli e dall'assessore alla cultura e spettacolo Alessandra De Mitri.