L'albero di carità con gli addobbi creati dai volontari della Caritas

SAN MICHELE SALENTINO - Aria di Natale alla Caritas di San Michele Salentino con le decorazioni natalizie per sostenere la spesa solidale per le famiglie in difficoltà. Le decorazioni, realizzate dagli stessi volontari della Caritas sono un'idea utile per decorare l'albero di Natale e allo stesso tempo un'occasione per regalare un sorriso a chi ha bisogno.

Il ricavato della "vendita" con contributo volontario sarà utilizzato per sostenere la spesa solidale per Natale da destinare alle famiglie in difficoltà. I volontari saranno in Piazza Marconi tutte le domeniche d'Avvento e fino al 10 dicembre nell'oratorio parrocchiale.