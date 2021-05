I murales dell'artista Diego Quarta nel reparto di senologia del Melli

L'iniziativa dell'associazione "Cuore di Donna" nasce per offrire alle pazienti in cura un ambiente più accogliente e sereno

SAN PIETRO VERNOTICO - L’associazione "Cuore di Donna" anche in questo particolare periodo è vicina ed attenta alle esigenze delle donne e degli operatori sanitari, per questo ha voluto donare alcuni murales al reparto di senologia radiologica dell'ospedale "Melli" di San Pietro Vernotico diretto dall'equipe della dottoressa Capodieci. Quest'iniziativa condivisa con entusiasmo dal direttivo con le volontarie che operano sul territorio brindisino, nasce per offrire alle donne in cura un ambiente più accogliente e sereno.

"Un doveroso e sentito ringraziamento a Diego Quarta, autore dei murales per la sua disponibilità e sensibilità - dichiara la presidente dall'associazione, Myriam Pesenti. Non è la prima volta che Diego Quarta regala la sua arte in ambiente ospedaliero con design, lettering e decorazioni atte a garantire una visione distensiva durante la e a tutto il personale medico ed infermieristico per la grande professionalità, cortesia e disponibilità dimostrata sia verso le pazienti in cura che nei confronti della nostra associazione.