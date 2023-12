San Vito: giovani ed istituzioni insieme per dire "no" alla violenza contro le donne

SAN VITO DEI NORMANNI - Trascorso il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, non si sono esaurite in tutta la provincia le iniziative a sostegno del genere femminile, specialmente quelle con un forte valore preventivo. Del resto, la scia di violenza che ha sconvolto il Paese non ha cessato di alimentare il dibattito pubblico, lasciando dei dubbi su cosa si sia sbagliato finora e su cos'altro si possa fare, da oggi in poi, per porre rimedio a situazioni che definire insostenibili è riduttivo.

I dati diffusi recentemente da BrindisiReport (gli ultimi disponibili) fanno riflettere: nel 2022 sono state 174 le donne a rivolgersi ai Centri antiviolenza della provincia di Brindisi. Di queste solo il 46.8 percento ha denunciato alle forze dell'ordine. Ciò dimostra che la spirale di crudeltà di alcuni uomini violenti verso il "gentil sesso" - così come la paura di non essere credute da parte delle vittime - interessa anche il nostro territorio.

Un punto fermo in questa baraonda nazionale sembra essere la promozione di occasioni e manifestazioni che stimolino incontri e confronti tra donne e uomini, capaci di arricchire personalmente i singoli individui e di portare beneficio alla società tutta.

Proprio in quest'ottica, nella serata di oggi (1 dicembre), a San Vito dei Normanni si è svolta un'iniziativa significativa e fortemente partecipata, così come si può vedere dalle foto in allegato. L'organizzazione è stata curata dal liceo "Leo" di San Vito e dall'Istituto Morvillo-Falcone di Brindisi insieme al Comune di San Vito dei Normanni.

Presenti oltre agli studenti, anche il sindaco Silvana Errico, l'assessore alle Pari opportunità Alessandra Pannella, ed i dirigenti degli istituti scolastici già citati. Significativa anche la presenza dei rappresentanti della Compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni.

I giovani partecipanti hanno anche messo in atto due flash mob a tema: il primo sulle note della canzone "A bocca chiusa" di Daniele Silvestri, scelta per niente casuale poiché colonna sonora dello splendido film “C’è ancora domani” diretto da Paola Cortellesi. Quest'ultima sta raccontando nelle sale cinematografiche italiane il mondo del patriarcato italiano. Il secondo, invece, era accompagnato dal pezzo di Ermal Meta, "Vietato morire".