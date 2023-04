San Vito, una nuova libreria online per tramandare i suoni della musica popolare

SAN VITO DEI NORMANNI - Parlare ai giovani di tradizione, affidando loro la responsabilità di renderla attuale, per restituire senso e valore alla cultura tradizionale italiana: questo il motivo che ha mosso la World Music Academy, (Wma) centro di formazione e produzione di cultura, musica e danze tradizionali diretto dal Maestro Vincenzo Gagliani, a dare vita nel 2022 al progetto Nuova Generazione Trad, un processo complesso che prova a guardare al passato con gli occhi di una generazione nuova, sperimentando approcci contemporanei alla conoscenza e alla rielaborazione artistica del ricco patrimonio di musiche e danze tradizionali italiane, per darne un senso attuale e incontrare la necessità espressiva degli artisti di oggi.

Nel 2023 Nuova Generazione Trad continua a creare occasioni concrete di conoscenza, approfondimento, scambio tra artisti, generazioni e linguaggi, per supportare i giovani nella produzione artistica, facendo della tradizione la materia di ispirazione, come nel caso della produzione della prima libreria Ngt - suoni della tradizione di San Vito dei Normanni che raccoglie i suoni di quattro strumenti della tradizione sanvitese più tre testimonianze inedite degli anni ‘80 di cantori e suonatori locali. La libreria, novità 2023 del progetto, sarà disponibile open source dal 18 aprile in una sezione dedicata del sito ufficiale della Wma contestualmente al lancio della call under 30 utile a selezionare le migliori cinque produzioni che diventeranno oggetto della residenza artistica di settembre Folktronica, dove la musica elettronica incontra la tradizione.