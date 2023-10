Da San Vito alla trasmissione "Geo", il racconto di un percorso agricolo resiliente

La trasmissione televisiva Geo da molti anni racconta su Rai 3 la Terra e le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, quest'anno dando particolare spazio ai grandi squilibri ambientali che compromettono la salute se non la sopravvivenza delle specie, uomo compreso.

In quest'ottica, il programma non manca di privilegiare il racconto di quelle realtà che sostengono il principio della sostenibilità.

Tra queste spicca l'azienda agricola Tatamà con sede a San Vito dei Normanni, rappresentata da Danilo Prete, produttore agricolo specialmente (ma non solo) di olio e grani antichi. Al suo fianco, durante la puntata andata in onda mercoledì 4 ottobre, è comparsa anche Barbara Nappini, presidente di Slow food Italia.

Danilo ha portato la testimonianza del suo percorso agricolo esaltando e raccontando la tutela e la salvaguardia della biodiversità locale per la tutela degli ulivi secolari. Un percorso, quest'ultimo, valorizzato dal “Presidio Slow Food” ulivi secolari, che testimonia la presenza di olivicoltori locali resilienti.

Tra le eccellenze esposte, il coltivatore sanvitese ha dato lustro e vetrina all’olio extravergine di oliva estratto dalle sue piante secolari di Cellina di Nardò e Ogliarola Salentina cultivar, promotori della biodiversità salentina, e alla coltivazione dei grani antichi.

L'olio di Danilo alla vista presenta un colore giallo dorato, si contraddistingue per un gusto equilibrato tra piccante e dolce con intense note fruttate e sentori di carciofo, mandorla ed erba appena sfalciata.

Per l'occasione Barbara Nappini, nel corso della trasmissione, ha promosso l'evento Mediterraneo slow in corso di svolgimento a Taranto dal 6 all'8 ottobre: si tratta di un'occasione ideata per celebrare un'area ricchissima in termini di biodiversità.