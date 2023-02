"Sanremo juke box", Sarà Caló vince il premio per la migliore interpretazione

ORIA - Giovani talenti crescono in provincia di Brindisi. La oritana Sara Caló, 18 anni, ha recentemente ottenuto il riconoscimento per la "migliore interpretazione" nel corso dell'evento Sanremo juke box.

"Tutto è iniziato lo scorso mese di dicembre, quando ho partecipato alle selezioni regionali che si sono svolte a Bari - racconta la giovane artista - In quell'occasione ho interpretato il brano Ci vorrebbe il mare di Marco Masini".

"Poi sono stata selezionata per disputare la finale, che si è tenuta lo scorso 11 febbraio presso la Città dei fiori, in concomitanza con il Festival di Sanremo. L'evento a cui ho partecipato - del resto - era collegato al noto concorso canoro condotto da Amadeus, e si è svolto proprio a Casa Sanremo. Eravamo circa una settantina di voci".

"Sono arrivata pronta all'evento grazie all'accurata preparazione del vocal coach Tony Frassanito".

"Per l'occasione ho proposto il brano If I ain't got you di Alicia Keys - prosegue Sara - L'ingese non mi spavenza, anzi è un mio punto di forza: è una lingua che riesce a rendere il mio timbro di voce ancora più caldo".

"Ho scelto di portare questa canzone, perché ne apprezzo il significato profondo: il brano - infatti - parla del giorno d'oggi: ci troviamo in una sociatà in cui, troppo spesso, si finisce per dar valore alle cose materiali e non a quello che conta davvero".

Da adesso in poi

"Quella che ho vissuto a Sanremo è stata una bellissima esperienza - afferma la cantante - che mi ha resa più sicura delle mie potenzialità: la prima volta in cui ho partecipato ad un concorso di questa portata".

"Attualmente studio presso il liceo musicale di Brindisi e sono impegnata in una band che propone i successi più noti degli anni Ottanta: I migliori anni. Il mio intento sarebbe quello di lavorare nell'ambito discografico".

"Il prossimo obiettivo - conclude - è quello di andare in studio e dar vita al mio primo brano inedito"