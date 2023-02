Scarpe sequestrate per contraffazione: più di 100 paia donate ai bambini meno abbienti

BRINDISI - Il fatto risale a fine gennaio, mentre il racconto dell'iniziativa è legato alla testimonianza del sindaco Monica Laura Gravante. Quest'ultima ha scritto un post pubblicato sul profilo facebook del Comune.

"Più di 100 paia di scarpe per bambini sono state donate dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Brindisi alle famiglie in difficoltà del Comune di Giurdignano e dei vicini Comuni" scrive la prima cittadina.

"Si tratta di scarpe nuove, sequestrate per contraffazione che, anziché finire al macero, saranno destinate ai bambini meno abbienti".

"Il materiale donato non presenta alcuna criticità relativa agli standard di sicurezza per i bambini così come ha riferito il responsabile dell’ufficio doganale, il dottor Tommaso La Notte".

"Il sindaco, nel ringraziare il dirigente per la lodevole iniziativa, si è fatto promotore affinché il Comune di Giurdignano diventi un hub per tutto il territorio limitrofo e punto di raccolta e distribuzione di altre donazioni che, certamente, continueranno ad arrivare".

"L’iniziativa benefica è stata favorita dall’opera del responsabile della Polizia locale, Emanuele Sergio, che ha messo in contatto il sindaco di Giurdignano con Adm di Brindisi ed ha attivato la Protezione Civile di Giurdignano, immediatamente messasi a disposizione, per le operazioni di prelievo e consegna della merce donata".

"Sono già in corso contatti con le amministrazioni e le associazioni dei Comuni vicini al fine di costituire una rete che consenta la più ampia diffusione a famiglie/persone bisognevoli del materiale donato da Adm di Brindisi".

Il sindaco conclude: "Si ringrazia il responsabile dell'ufficio doganale, Tommaso La Notte, il responsabile della Polizia Locale di Giurdignano Emanuele Sergio e la protezione civile di locale".