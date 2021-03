Scavi per Aqp a Mesagne, trovata una tomba medievale

MESAGNE - Non nel centro storico di Mesagne, questa volta, ma alle pendici del tempietto di San Lorenzo fondato presumibilmente in epoca bizantina e proprio davanti all’ingresso di una villetta di via vicolo San Lorenzo: è di poche ore fa il rinvenimento di uno scheletro deposto in una tomba rettangolare, divenuto l’attrazione dei tanti mesagnesi accorsi sul posto per vedere coi loro occhi quelle antiche ossa umane.

La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, 4 marzo, durante i lavori di scavo degli operai Aqp per il rifacimento di un tronco fognario e, al momento, l’area è stata messa in sicurezza con coperture e transenne secondo le disposizioni dell’archeologo Christian Napolitano che, dopo aver recuperato tutti i reperti, procederà nella sua attività di indagine con un team di professionisti specializzati della Soprintendenza.

La tomba rinvenuta è di epoca medievale e non si esclude che possa trattarsi del cimitero del tempietto di San Lorenzo, edificio fondato presumibilmente in epoca bizantina, costruito sul luogo di un antico tempio pagano dedicato a Giano bifronte.