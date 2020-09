Regionali pugliesi, scatta l'ironia sui social per la scheda in formato lenzuolo

Al termine delle elezioni regionali la maggior parte dei pugliesi potrebbe essere segnalata nel verbale di chiusura seggio per aver “riconsegnato la scheda deteriorata” o, addirittura, per “non aver risposto all’invito di restituire la scheda loro consegnata”: alzi la mano chi non ha avuto problemi a ripiegare quel lenzuolo arancione, che per afosi minuti vi ha tenuto intrappolati nella cabina elettorale.

Da chi “comunque per chiudere la scheda elettorale regionale ci vuole la laurea in ingegneria”, a chi posta il tutorial per piegare un lenzuolo, chi consiglia la lettura di un manuale alto 50 centimetri per richiudere le schede e chi ironizza sull’ironia, “Se la smettessimo di vivere in una società patriarcale, sapreste anche voi ripiegare un lenzuolo”: il popolo dei social osserva e bombarda con commenti e post la scheda elettorale con un elevato numero di liste.

Certo, ci si scherza su, ma chi sta avendo davvero grossi problemi sono gli anziani che non riescono a ripiegarla correttamente dopo aver espresso la propria preferenza e inserirla all’interno dell’urna. Infatti, qualcuno ha scritto: "Sono andato a votare insieme e mio padre (entrato in cabina prima di me) stamattina. Quando sono uscito ho aspettato un quarto d'ora che uscisse lui in attesa che ripiegasse la scheda, poi ho deciso di andare a pranzare, ora torno a riprenderlo perché la fila è arrivata vicino casa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dunque, queste elezioni, saranno ricordate non solo per l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha determinato gli obblighi della misurazione della temperatura, indossare la mascherina sul viso, distanziamento sociale e gel igienizzante prima e dopo le operazioni di voto. Ma saranno anche ricordate per la grandezza della scheda quanto un lenzuolo. E ne sanno qualcosa anche i cugini della regione Campania. Per cui, se non vi siete già recati al seggio, fermatevi, riflettete e domandatevi se siete in grado di ripiegare un lenzuolo.