Alla scoperta del territorio, le auto d'epoca si radunano "sulle strade dell'Appia antica"

FRANCAVILLA FONTANA - Auto d'epoca e storia, un connubio perfetto che riporta alle sensazioni del viaggio e della scoperta.

Saranno proprio questi i temi principali del raduto intitolato "Sulle strade dell'Appia antica" che si svolgerà domenica prossima, 21 maggio.

L'evento, organizzato dall'Auto moto club Città degli Imperiali, è riservato ai veicoli che abbiano compiuto almeno 40 anni e che rispettino i canoni di originalità.

Il programma

Il raduno inizierà alle ore 8:30 presso Piazza Giovani XXIII a Francavilla Fontana. In questa fase si terrà l'iscrizione degli equipagi con consegna dei gadgets e tickets.

La partenza è prevista per le 10:30, ed i partecipanti svolgeranno un giro per le vie cittadine. Alle 11:00 ci sarà l'arrivo con relativa visita guidata presso lo splendido sito archeologico "Muro Tenente", collocato sulla strada provinciale tra Latiano e Mesagne. Il complesso di resti dell'insediamento messapico rappresenta un bene dal valore inestimabile, recentemente inserito nel dossier inviato per la candidatura della Regina Viarum (l'Appia antica) nell'elenco dei patrimoni Unesco.

Il programma continuerà alle ore 11:30 per mezzo di una pausa con aperitivo, e poi con l'arrivo e la sosta delle auto presso il lungomare di Brindisi (intorno alle 12:15). Di lì a poco, sarà possibile effettuare una seconda visita guidata presso le Colonne romane, simbolo della città capoluogo di provincia, e posizionate in cima alla Scalinata virgiliana.

Tra pranzo, ringraziamenti, premiazioni e saluti, l'evento si concluderà intorno alle 15:30. Per reperire approfondimenti, è possibile consultare la locandina riportata di seguito.