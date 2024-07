"Scuola amica per bambine, bambini e adolescenti": il titolo a 23 istituti del Brindisino

BRINDISI - Sono ben 23 le scuole del Brindisino amiche delle bambine, dei bambini e degli adolescenti secondo il progetto promosso dal ministero dell’Istruzione e del Merito e da Unicef Italia. L'iniziativa consiste nel realizzare concrete e condivise azioni a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dentro e fuori la scuola.

Le scuole sono le seguenti: istituti “Cappuccini”, “Casale”, “Commenda”, “Santa Chiara” e il liceo “Marzolla-Leo-Simone-Durano” di Brindisi; il Ccomprensivo “Preside Lucia Palazzo” e l’Iiss “Agostinelli” di Ceglie Messapica; il comprensivo “Manzoni-Alighieri” di Cellino San Marco, il comprensivo di Cisternino, l’Istituto “Pascoli” di Erchie, l’Iiss “Da Vinci” di Fasano, il comprensivo “Moro-Marone” e l’Ites “Calò” di Francavilla Fontana; il comprensivo di Latiano, la direzione didattica “Giovanni XXIII” di Mesagne; il comprensivo “De Amicis-Milizia” di Oria; il circolo didattico “Giovanni XXIII” e la scuola secondaria di primo grado “Barnaba-Bosco” di Ostuni; il comprensivo di San Pancrazio Salentino, l’Ipsss “Morvillo Falcone”, il primo e il secondo comprensivo di San Vito dei Normanni, il comprensivo “Valesium” di Torchiarolo.

La promozione e l’attuazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dunque, rappresentano gli obiettivi principali del progetto e a verificare che gli stessi siano stati raggiunti, è stata una Commissione provinciale di valutazione, composta da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico, del Comitato per l’Unicef e della Consulta degli Studenti, che si è riunita nei giorni scorsi.

“Siamo davvero felici – dice il presidente del Comitato brindisino per l’Unicef, Raffaele Romano – che tutte le scuole della nostra provincia che si erano iscritte al progetto lo abbiano portato a termine con successo, cosa che non sempre accade. Le ringraziamo di cuore. È il segno dell’elevato grado di condivisione delle politiche a favore dei bambini e rappresenta una importante base di partenza per nuove attività che ci vedranno al fianco delle scuole nel prossimo anno scolastico”.

La positiva valutazione da parte della Commissione sarà ora portata a conoscenza dell’Unicef e del Miur che rilasceranno agli Istituti interessati l’attestato di “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”.

