Al via la seconda edizione del concorso internazionale musicale “Giovani Musicisti”

CEGLIE MESSAPICA - Dopo il successo della prima edizione, Ceglie Messapia è pronta a ospitare la seconda edizione del Concorso internazionale musicale “Giovani musicisti”, che si sta tenendo dal 15 al 18 maggio presso la splendida cornice del Castello Ducale. L'evento è organizzato dall'associazione culturale “Musica Nova”, sotto la direzione artistica di Giuseppe Marseglia, e vede il partenariato dell’associazione musicale-culturale giovani musicisti “Antonietta Amico” e della scuola di musica 33art di Oria, con la collaborazione del Rotary Club Ceglie Messapia Terra dei Messapi e del Rotaract Club Ceglie Messapia, oltre al patrocinio del Comune di Ceglie Messapia, della Regione Puglia, del Conservatorio di Lecce "Tito Schipa" e del Conservatorio di Monopoli "Nino Rota".

Questa seconda edizione prevede una partecipazione ancora più ampia di giovani musicisti, dai 7 ai 35 anni, con esibizioni in varie categorie, comprese quelle per solisti, ensemble da camera e orchestre, con formazioni che arrivano fino a 80 elementi. Un'occasione unica per i giovani talenti di esprimersi e di confrontarsi con i propri coetanei in un contesto di alto livello artistico e culturale.

La partecipazione è aperta a giovani musicisti provenienti da ogni parte d'Italia e, per la prima volta, anche da altri paesi europei. Quest'anno, l'evento prevede l'introduzione di nuove categorie di competizione e la presenza di una giuria di fama internazionale, composta da musicisti, compositori e direttori d'orchestra di riconosciuta esperienza.

Le aspettative per questa edizione sono alte, grazie al sostegno della comunità locale e delle istituzioni. La presenza di rappresentanze provenienti da diverse scuole di musica, conservatori e università, oltre alla partecipazione di giovani musicisti da altre regioni e paesi, contribuisce a fare di questo evento un punto di riferimento nel panorama musicale giovanile.

