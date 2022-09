Vecchi cavi della pubblica illuminazione mai rimossi, disagi in alcuni condomini

CEGLIE MESSAPICA - "Un bel pò di anni fa, è entrato in funzione il nuovo impianto di pubblica illuminazione a Ceglie Messapica. Credo che nell'intento degli amministratori dell'epoca ci fosse l'esigenza di un efficientamento energetico ma anche una questione di decoro, in quanto si riteneva che cavi elettrici a vista appesi dovessero essere eliminati".

Esordisce così un lettore di Ceglie Messapica che ha inviato alla nostra redazione una segnalazione relativa a cavi inerti e non alimentati della pubblica illuminazione, molti dei quali "giacciono" sulle mura di alcuni condomini dove i residenti stanno riscontrando non pochi problemi per la loro rimozione.

"In molte vie cittadine, i vecchi cavi, disalimentati e spesso sgualciti con le relative plafoniere sono ancora appesi. Al mio condominio - segnala il lettore - stiamo facendo lavori che si completeranno con la messa in posa del cappotto termico. Quei cavi con chiodi conficcati nel muro sono incompatibili e visto che non servono a nulla vanno rimossi. Nei primi giorni di agosto ho inoltrato una raccomandata all'ufficio tecnico comunale, ho ricevuto qualche mail scaricabarile e nessuna risposta alla mia lettera.

Il problema lo risolveremo, ma ci sono altre situazioni analoghe con cittadini che si trovano nelle stesse condizioni. Indipendentemente dalla mia situazione particolare è mai possibile che un Comune dopo circa 10 anni non riesca ad affidare un incarico per bonificare strade e balconi da quei cavi e plafoniere arruginiti e indecorosi?"