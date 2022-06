Latiano: abbandono di rifiuti nel parcheggio del mercato settimanale

Latiano, via Borgo Zio, zona utilizzata per il parcheggio di auto del mercato ortofrutticolo settimanale e dedicato alla sosta di giostrai e attività circense. Ma il punto forte di questa zona é l'abbandono sistematico di rifiuti e in alcuni casi anche l'incenerimento degli stessi. Questa é la situazione dopo la visita di giostre in occasione dei festeggiamenti compatronali del paese e successivamente di un circo stazionato per 8/9 giorni.