"Abbiamo smarrito la nostra gatta Dea, aiutateci a trovarla"

Una nostra lettrice ci scrive perché ha smarrito la propria gatta, Dea. Si è persa in zona Cappuccini, precisamente in via Pontinia, 11, angolo con via Fulvia. Presumibilmente è caduta dal balcone. E' una gatta molto diffidente, femmina, sterilizzata. Ha due anni e mezzo, ci dice la proprietaria, che offre una ricompensa. "Aiutateci a trovarla", il suo appello. "Telefonate al seguente numero solo se la trovate: 3932189132 (Manuela Buzzerra)".